Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися – МГИК

15:23
15:23
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися.
"Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва по 45 избирательным округам состоявшимися и действительными. Установить, что в Московскую городскую думу седьмого созыва избраны 45 депутатов по одномандатным избирательным округам", – цитирует Агентство "Москва" главу комиссии Валентина Горбунова.
Единый день голосования прошел 8 сентября. В столице проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка составила 21,77 процента. Это сравнимо с результатами явки на выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда проголосовали 21,04 процента избирателей.
Выборы прошли без нарушений общественного порядка. На избирательных участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей. Работали и общественные наблюдатели, в том числе международные. На некоторых участках был произведен контрольный ручной пересчет бюллетеней – данные полностью совпали с результатами, которые выдал КОИБ.
21-летний представитель КПРФ стал самым молодым депутатом Мосгордумы седьмого созыва, а его 78-летний однопартиец самым возрастным. После обработки 100 процентов протоколов, самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в столичном парламенте, КПРФ – 13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" – по три.
Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю". Мэр отметил, что дума стала политически разноплановой. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поблагодарил жителей столицы за участие в выборах.
В столице впервые применили систему электронного голосования на основе технологии блокчейна. В дистанционных выборах приняли участие в выборах 10 тысяч 200 человек, что составило 90,8 процента от числа избирателей внесенных в списки.
Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,8%
Выборы прошли по всей стране. В 16 регионах выбирали губернаторов, в 13 – депутатов местного парламента, в четырех были довыборы в Госдуму. В сотнях городов жители определялись с мэрами.
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