Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах МГД составила 92,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоговая явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 92,3%, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале.

"Итоговая явка на электронном голосовании – 92,3%", – сказано в сообщении.

В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Участие решили принять 12 тысячах избирателей. На электронном голосовании не нужно было использовать специальные устройства – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале мэра и правительства Москвы.

Какой была явка по столице на выборах в Мосгордуму

В 20:00 в Москве закрылись избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

В Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России прошли более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбрали губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включал 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.