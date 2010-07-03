В России в 2020 году могут образовать 2,5 тыс цифровых участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2020 году к Единому дню голосованию могут открыть 2,5 тысячи цифровых избирательных участков, если эксперимент в Москве будет успешным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

"В будущем году мы предполагаем к Единому дню голосования в 2020 году создать около 2,5 тысяч цифровых избирательных участков, а в 2021 году – не менее 5 тысяч цифровых участков", – сказала Памфилова.

В Единый день голосования в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков. На каждом таком участке дежурят представители ЦИК, которые помогают в его эксплуатации. В 2019 году на эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках выделили 136 миллионов рублей.

В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В 2019 году на выборах в столице впервые используется система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей. На 13:00 явка составила 75%.

На электронном голосовании избирателю достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном, а также учетной записью на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не может посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

