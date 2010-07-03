На эксперимент по голосованию на цифровых участках выделили 136 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках в 2019 году выделили 136 миллионов рублей, заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

По его словам, эти средства идут на разработку, технику, поставку, обслуживание, сообщает Агентство "Москва".

В столице в Единый день голосования откроют 30 цифровых избирательных участков. Там смогут проголосовать избиратели, постоянно зарегистрированные в тех 20 субъектах страны, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав регионов.

В 2020 году к Единому дню голосованию могут открыть до 5 тысяч цифровых избирательных участков, если эксперимент в Москве будет успешным. "Для этого уже потребуется серьезное производство", – подчеркнул Булаев.

На экспозиции цифровых избирательных технологий в ЦИК тем временем представили арочный металлодетектор с применением технологии распознавания лица и концепцию идентификации избирателей с помощью биометрии. Систему разработчики предлагают использовать при дистанционном голосовании, а металлодетектор хотят устанавливать на избирательных участках.

Там же можно увидеть квантовый генератор идентификаторов электронных бюллетеней, комплекс обработки бюллетеней с возможностью определять их подлинность, проект мобильного приложения для наблюдателей и другие новшества для организации и проведения выборов в будущем. Их презентовали, в частности, ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", МГТУ имени Баумана.