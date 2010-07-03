В ЦИК заявили о хакерских атаках на ресурсы по организации выборов

08 августа, 19:27
08 августа, 19:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная избирательная комиссия зафиксировала рост хакерских атак на сайт комиссии в предвыборный период и сайт эксперимента по электронному голосованию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена ЦИК России Антона Лопатина.
По словам Лопатина, хакерские атаки на портал Центральной избирательной комиссии наблюдаются ежегодно, уточнив, что все активизирующиеся атаки будут отражаться.
"Эти атаки, конечно, мы отражаем и будем отражать. Связано это с тем, что Государственная автоматизированная система "Выборы", которая, безусловно, работает на то, чтобы выборы были, во-первых, открытыми, а во-вторых, чтобы максимально быстро была возможность подвести итоги голосования, отключена от интернета, и, таким образом, внешнее вмешательство в нее невозможно", – заявил Лопатин.
Член ЦИК добавил, что увеличилось число ежедневных атак на единый портал государственных услуг, уточнив, что это связано с тем, что 24 июля начался прием заявлений по проекту "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать на выборах по месту нахождения.
Лопатин добавил, что ЦИК следит за соблюдением избирательного законодательства, делая все возможное, чтобы атаки никаким образом не отразились на этапе подготовке к выборам.
Ранее стало известно, что наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса смогут проследить за электронным голосованием за кандидатов в Мосгордуму. Сначала подаются заявления для включения в резерв, а затем из резерва территориальные избирательные комиссии назначат участковые избирательные комиссии.
Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 претендентам, в том числе 39 самовыдвиженцам.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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