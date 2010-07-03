Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Процедуру регистрации электронных избирателей упростили. Подтвердить участие в выборах можно в ручном режиме, отправив копии документов через личный кабинет, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Ранее сложности возникали у тех, кто делал прописку через частные управляющие компании. Такие организации зачастую отправляют данные в городские и федеральные системы с задержкой или не в полном объеме. В связи с этим было решено обрабатывать заявления в ручном режиме.

Если система не подтверждает адрес регистрации, то можно приложить в личном кабинете сканы двух страниц паспорта, а также убедиться в правильности написания адреса в личном кабинете.

Принять участие в электронном голосовании смогут москвичи, имеющие пропискув одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru. В личном кабинете должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в столице.

Заявления пройдут двойную верификацию. Электронное голосование остается добровольным – сделать свой выбор можно и на избирательном участке.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября.

