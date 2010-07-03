Юрист: двойная проверка заявлений для участия в онлайн-выборах укрепит права избирателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два этапа проверки заявлений избирателей на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва помогут укрепить гарантии избирательных прав граждан. Об этом заявил юрист Григорий Мельконьяц.

"Второй этап проверки важен с точки зрения укрепления избирательных прав тех, кто решил голосовать электронным образом. Это позволит тем избирателям, которые захотят голосовать электронным способом, рассчитывать на то, что специалист проведет перепроверку и одобрит", – цитирует Агентство "Москва" слова Мельконьяца.

Он уточнил, что не прошедшие проверку на первом этапе избиратели могут получить возможность участвовать в голосовании. Юрист добавил, что кандидатам могут отказать в принятии заявления по многим причинам, в том числе из-за незаполненного поля в личном кабинете или неправильно указанного контакта, однако, по его словам, "у избирателя все-таки должно быть право принять участие в таком электронном голосовании".

Ранее сообщалось, что заявления жителей столицы, которые решили принять участие в пилотном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, пройдут двойную верификацию. Для проверки специалисты используют ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Этот принцип применяли при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

