Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заявления жителей столицы, которые решили принять участие в пилотном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, пройдут двойную верификацию.

Если во время автоматической валидации пользователь получит отказ по формальным признакам, то его данные проверят вручную.

Для проверки специалисты используют ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Этот принцип применяли при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году, говорится на портале мэра и правительства.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Выборы состоятся 8 сентября.

