Третий тест системы электронного голосования проведут в августе

15:20
15:20
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В августе в трех избирательных округах столицы проведут третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму. Об этом сообщил руководитель штаба по контролю и наблюдению за выборами, замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Он уточнил, что тест будет проходить "в начале 20-х чисел августа", точная дата еще обсуждается. По словам Венедиктова, в электронный штаб пригласят представителей кандидатов во всех трех избирательных округах, где 8 сентября планируют провести электронное голосование.
Запись на тестирование может открыться 12 августа, отметил член штаба и Общественной палаты Илья Массух. Он напомнил, что уже провели два тестирования: с участием студентов и москвичей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте мэра.
Как подчеркнул Массух, "те шероховатости, которые были на первом тесте со студентами, были преодолены, но во время второго тестирования появились новые". Так, примерно 100–200 из четырех тысяч участников, которые обновляют экран в определенное время, не смогли проголосовать. Этот вопрос пообещали решить на следующем тесте.
В числе сложностей, выявленных во время второго теста, Массух также назвал невозможность подтвердить пол в личном кабинете. Он пояснил, что "в некоторых браузерах не проходила смена пола в личном кабинете – и много людей не было допущено". "На этапе голосования 8 сентября департамент информационных технологий планирует сделать автоматическую систему по формированию пола человека, и избирателей из-за этого мы ограничивать не будем", – цитирует представителя Общественной палаты Агентство "Москва".
23 июля состоялось второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка составила 80%. Замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены. Он также пообещал внести корректировки для улучшения сервиса на основе обратной связи.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.
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