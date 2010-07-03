Явка на тестовое электронное голосование составила почти 80%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Явка на тестовое электронное голосование перед выборами в Мосгордуму, которое проходило в столице 23 июля, составила почти 80%, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

"Итоги электронного голосования про бездомных животных: Всего в реестре избирателей было 4 тысячи 533 человека, всего получено бюллетеней 3 тысячи 568, проголосовало – 3 тысячи 377, явка составила 78,7%", – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

В эксперименте принимают участие округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный, и № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Проголосовать онлайн могут все москвичи старше 18 лет. Прием заявок стартует 24 июля и продлится до 4 сентября включительно.

В основе системы электронного голосования в МГД лежит технология блокчейна, поэтому при любой попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят внесенные изменения. По мнению экспертов, взломать такую систему практически невозможно.

Открытое тестирование системы дистанционного электронного голосования проходило в столице 23 июля с 08:00 до 20:00. Москвичам предложили ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Как рассказали в штабе по наблюдению за электронным голосованием, система подверглась атакам хакеров, но продолжила работать без сбоев.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.