Прием заявок на участие в электронном голосовании стартует 24 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму начнется 24 июля, сообщает портал мэра и правительств Москвы.

Чтобы проголосовать онлайн, нужно до 4 сентября включительно подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru. Учетная запись в личном кабинете должна быть заполнена на 100% и подтверждена. Подтвердить ее можно в любом центре "Мои документы" при наличии паспорта.

Принять участие в электронном голосовании могут все москвичи старше 18 лет. Пройдет онлайн-голосование в трех избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Округа выбрали участники проекта "Активный гражданин".

При этом все желающие могут проголосовать привычным способом: лично прийти на избирательный участок. Если же гражданин оставил заявку на

электронные выборы, но передумал, то до 4 сентября он может отозвать заявление.

23 июля в столице стартовала вторая проверка системы электронного голосования к выборам в Мосгордуму. Тестовое голосование продлится до 20:00.

Участие в тесте принимают жители города старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. Участникам нужно ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Специалисты должны выявить возможные ошибки, а также убедиться, что интерфейс удобен и понятен пользователям.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Он проконтролирует ход экспериментального электронного голосования на трех участках, выбранных москвичами на портале "Активный гражданин". Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.