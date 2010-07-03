Стартовала вторая проверка системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столице стартовала проверка системы электронного голосования к выборам в Мосгордуму. Тестовое голосование продлится до 20:00.

Участие в тесте принимают жители города старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. Участникам нужно ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

Специалисты должны выявить возможные ошибки, а также убедиться, что интерфейс удобен и понятен пользователям.

В рамках первого открытого тестирования системы электронных выборов – для выявления проблем и ошибок – проходил эксперимент по выбору лучшего председателя студенческого совета. Одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали.

ПО разработал столичный департамент информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома. В основе системы – технология блокчейна.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Он проконтролирует ход экспериментального электронного голосования на трех участках, выбранных москвичами на портале "Активный гражданин", – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

