Стартовала вторая проверка системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В столице стартовала проверка системы электронного голосования к выборам в Мосгордуму. Тестовое голосование продлится до 20:00.
Участие в тесте принимают жители города старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. Участникам нужно ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"
Специалисты должны выявить возможные ошибки, а также убедиться, что интерфейс удобен и понятен пользователям.
В рамках первого открытого тестирования системы электронных выборов – для выявления проблем и ошибок – проходил эксперимент по выбору лучшего председателя студенческого совета. Одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали.
ПО разработал столичный департамент информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома. В основе системы – технология блокчейна.
В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Он проконтролирует ход экспериментального электронного голосования на трех участках, выбранных москвичами на портале "Активный гражданин", – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
Систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму повторно протестируют
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