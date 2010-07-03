Венедиктов прокомментировал итоги проверки подписей кандидатов в депутаты МГД

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов рассказал, что нескольким кандидатам на выборы в Мосгордуму в 43-м округе отказали.

Речь идет об Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Сергее Троицком, Любови Соболь.

"В 43 округе, судя по информации из комиссии, основанной на протоколах о проверке подписей, выданных сегодня кандидатам, откажут всем – И Соколову от ЕР, и Соболь от ФБК, и Митрохину от Яблока, и Пауку.... Допроверялись... В списке кандидатов, скорее всего, останутся представители партий, не собиравших подписи – КПРФ, СР, ЛДПР", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В то же время как минимум трех представителей оппозиции зарегистрируют. Количество ошибок в документах, по мнению членов избиркома, у них находится на допустимом уровне. Это "яблочники" Евгений Бунимович и Дарья Беседина и самовыдвиженец Роман Юнеман.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

Создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.