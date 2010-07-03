МГИК отказал Соколову, Булыкину и Митрохину в регистрации на выборах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Провластным" кандидатам Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Их подписи не прошли проверку: специалисты обнаружили более 10% брака. Отказ так же получил оппозиционер Сергей Митрохин и все остальные кандидаты-самовыдвиженцы. Самая распространенная причина отказа по 43 округу – недостоверные подписи. Гораздо реже попадаются ошибки в необходимых документах.
Проверкой подписей занимаются почерковеды и члены окружных избирательных комиссий. При выявлении расхождения сведений об избирателях направляется запрос в ФМС. После получения ответа от ведомства рабочая группа принимает окончательное решение о подлинности подписи.
В регистрации по 43-м округу было отказано двенадцати кандидатам, в том числе представителю несистемной оппозиции Любови Соболь, единороссу, директору "Аптекарского Огорода" Алексею Ретеюму и музыканту Сергею Троицкому. У Соболь выявили 725 бракованных подписей. Это 14,67% ошибок при допустимом пороге в 10%. Кроме того, в ее подписных листах обнаружили подписи, принадлежавшие четырем умершим избирателям.
Всем кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе "провластным", отказали в регистрации. Они предоставили недостаточное количество достоверных подписей, а также их документы содержали ошибки.
Таким образом, в выборах в Мосгордуму по 43-му округу будут участвовать три кандидата – представители парламентских партий (КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР), которым по закону не требуется собирать подписи.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября. В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы.
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