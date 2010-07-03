Заявления о необоснованных отказах в регистрации на выборах в МГД назвали субъективными

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев назвал субъективными заявления о чрезмерных критериях проверки подписей от не допущенных к регистрации кандидатов в Мосгордуму.
По словам замглавы ЦИК, подобные комментарии – "субъективная оценка очень конкретного человека, который, видимо, боится, что у него при детальном рассмотрении могут возникнуть проблемы по качеству подписей". "И люди начинают заранее нагнетать страсти", – пояснил Булаев Агентству "Москва".
Он напомнил, что в пакете документов, который должны представить кандидаты, подписи – отнюдь не главное, а сам пакет оценивается комплексно.
"Давайте не опережать события, что кого-то там не регистрируют, а кому-то ворота открывают", – обратился к кандидатам и СМИ замглавы ЦИК. Он призвал посмотреть "по итогу что будет" и объективно оценить объективность решений МГИК. "Я уверен, что там будет принято решение объективное", – подчеркнул Булаев.
Представитель ЦИК пообещал, что комиссия примет меры, если подтвердится якобы преднамеренная фальсификация подписей со стороны окружных комиссий, о которой сообщил в соцсетях один из незарегистрированных кандидатов. "Я хотел бы посмотреть, насколько обоснованы их аргументы", – добавил Булаев.
Ранее СМИ писали, что 100 муниципальных депутатов потребовали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в МГД. В обращении сказано о якобы необоснованных отказах в регистрации, в частности из-за брака собранных кандидатами подписей.
Накануне председатель МГИК Валентин Горбунов заявил, что участковые избирательные комиссии Москвы относятся максимально объективно ко всем без исключения кандидатам-самовыдвиженцам. По его словам, процесс проверки подписей сделали максимально открытым.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.
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