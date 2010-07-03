Участники электронного голосования на выборах в МГД увидят учет своего голоса онлайн

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Участники эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы смогут увидеть учет своего бюллетеня онлайн. Об этом сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Он пояснил, что при электронном голосовании каждый может стать его "наблюдателем и гарантом безопасности". По словам замруководителя ведомства, в этом случае избиратель получает возможность "найти свой голос, свой бюллетень в блокчейн-сети". "Это выглядит в виде некоего кода, который будет сформирован на браузере самого человека, у него на компьютере, а не на какой-либо другой системе", – цитирует слова Костырко ТАСС. Представитель департамента информационных технологий уточнил, что с этим кодом "можно будет проверить наличие этого бюллетеня в самой системе".

Когда голосование завершится, пояснил Костырко, будет опубликована расшифровка шифра блокчейн-системы. Тогда избиратели, сопоставив свой индивидуальный шифр и расшифровку, смогут проверить, правильно ли учтен их голос. "Мы так делали на голосовании по реновации", – добавил замглавы ведомства.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице был создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Он проконтролирует ход экспериментального электронного голосования на трех участках, выбранных москвичами на портале "Активный гражданин", – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет онлайн на портале госуслуг. Заранее подав заявку, избиратель 8 сентября получит доступ к электронному бюллетеню в личном кабинете.

По состоянию на 10 июля, Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты Мосгордумы 130 человек.