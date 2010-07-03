Время электронного голосования на выборах в Мосгордуму увеличили до 15 минут. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
По его словам, это связано с требованием безопасности, поскольку 15 минут поддерживается сессия на защищенном сервере.
"То есть вы на самом деле физически, в виде обезличенного бюллетеня, получаете окно доступа на защищенные серверы, где после этого и происходит шифрация бюллетеней и отправка их в блокчейн. Соответственно, вам за 15 минут нужно поставить галочку, если вы это не сделали, то бюллетень закроется, голосование анонимное, тайное, и я не смогу вам его вернуть обратно", – цитирует Костырко Агентство "Москва".
Выборы пройдут 8 сентября. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсовета.
Создан штаб по контролю за электронным голосованием. Осмотреть участки, участвующие в эксперименте, смогут иностранные послы.
Известно, какие округа, задействуют в нем. Это округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.
Утверждены также списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.
МГИК отказала в заверении списков кандидатов партиям "Партия ветеранов России" и "Родная партия". Они могут повторно подать документы до 5 июля включительно, и комиссия готова их снова рассмотреть.
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