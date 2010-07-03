Утверждены округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия утвердила список округов, в которых планируется провести эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом сообщает Агентство "Москва". Это коснется трех округов: № 1, 10, 30.

Утверждены также списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. Это 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/".

82 человека подали документы как самовыдвиженцы. Заверены трое кандидатов от партии "Гражданская сила", 16 человек – от партии "Яблоко", 45 кандидатов – от "Коммунистов России" и 10 – от партии "Родина".

Выборы пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.