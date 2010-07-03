Венедиктов назвал три округа для электронного голосования на выборах в МГД

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Три округа для проведения электронного голосования на выборах в Мосгордуму определили в столице. Об этом заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он пояснил, что на электронное голосование выставили девять округов. 75% жителей округов, голосовавших в "Активном гражданине", высказались за эксперимент.

"В эксперименте примут участие первый округ (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-й округ (Бибирево, Лианозово, Северный), 30-й округ (Чертаново Центральное и Южное)", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва".

Срок подачи заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до самого дня голосования. Если эксперимент окажется успешным, то такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных и федеральных выборах.

Для проведения электронного голосования создадут специальную участковую избирательную комиссию. Проголосовать можно будет с помощью программного обеспечения портала госуслуг Москвы.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Голосование должно будет завершиться в 20:00. Это время соответствует окончанию федеральных выборов.

Полномочия столичного парламента шестого созыва действуют с 2014 по 2019 год. Сейчас в Мосгордуму входят 45 депутатов, избранных по одномандатным округам. Ее председателем является Алексей Шапошников.