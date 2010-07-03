К выборам в Мосгордуму откроют 13 новых участков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перед выборами депутатов Мосгордумы в столице откроют 13 новых участков по месту жительства. Такое решение приняла Московская городская избирательная комиссия.

При этом пять прежних участков закроют. Получается, что общее число участков увеличится на восемь.

Как уточнил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, новым участкам присвоят номера с 3451 по 3463. Всего в столице будет три тысячи 616 избирательных участков. Из них 176 – в местах временного пребывания.

А вот количество избирательных участков в местах временного пребывания избирателей уменьшат из-за закрытия стационара либо изменения его функционирования.

Накануне Мосгордума приняла закон об электронном голосовании. По словам экспертов, оно полностью исключит возможность повторного участия в выборах в городской парламент.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников заявил, что столица готова к проведению ДЭГ.

