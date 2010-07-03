Мосгордума приняла закон об электронном голосовании

Депутаты Мосгордумы приняли закон о проведении эксперимента по проведению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов столичного парламента седьмого созыва, которое пройдет 8 сентября, передает Агентство "Москва".
К рассмотрению законопроекта был подготовлен ряд поправок, которыми предлагалось уточнить состав избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию – от девяти до 14 членов. Также предлагалось закрепить порядок обжалования нарушений избирательных прав граждан.
Электронное голосование будет проходить в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы, определяемых решением МГИК.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников сообщил, что столица технически готова к проведению электронного голосования. По его словам, еще предстоит провести работу, чтобы у горожан появилось доверие к дистанционному голосованию.
Член столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщал, что процесс электронного голосования будет занимать не более 10 минут. Избирателю, пожелавшему голосовать электронным способом, необходимо будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем заранее подать заявление на электронное голосование на портале mos.ru.
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