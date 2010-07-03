ОП Москвы создала штаб по контролю за электронным голосованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании совета Общественной палаты Москвы, сообщает пресс-служба ОП.

Предложение создать электронный штаб для мониторинга проведения цифрового голосования озвучил в ходе первого заседания совета столичной Общественной палаты заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. "Это очень важно. От успеха или неуспеха этой кампании будет зависеть следующее: будет ли электронное голосование внедряться в другие голосования, или мы скорректируем его, как мы корректируем другие наши эксперименты. Исходя из этого, наше предложение – внутри штаба по наблюдению создать электронный штаб или "е-штаб" для того, чтобы эти члены общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, подсчете, объяснении того, как пройдет электронное голосование в этих трех округах", – сказал Венедиктов.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков предложил назвать такой штаб рабочей группой по электронному голосованию во избежание путаницы. Участники совета единогласно проголосовали за создание "е-штаба". В ходе заседания было решено, что руководителем штаба станет член ОП столицы, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух. Также в состав войдут члены палаты: председатель Московского городского регионального отделения общероссийского общественного молодежного движения "Ассоциация студентов и студенческих объединений" Российского союза молодежи Амир Сараков, гендиректор компании "Неодинамика" Владимир Чернецкий.

Кроме того, приглашения по включению в штаб планируется направить представителям ЦИК РФ, в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также ОП РФ и Минкомсвязи России.

Ранее МГИК утвердила список из трех округов, в которых планируется провести эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В эксперименте примут участие округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин".

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.