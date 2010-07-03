Шапошников и Венедиктов обсудят вопросы безопасности системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов обсудят вопросы безопасности системы электронного голосования.

Обсудить этот вопрос предложил Венедиктов.

Шапошников ответил, что запросил справку у государственно-правового управления Мосгордумы. "Получил обращение от заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова. Запросил справку у государственно-правового управления МГД. Встречу с Алексеем Алексеевичем планируем на начало будущей недели", – написал он в микроблоге в Twitter.

Из обращения Венедиктова, которое спикер МГД опубликовал у себя на странице, следует, что встреча будет представлять собой правовую консультацию, посвященную конкурсу хакеров на поиск слабых мест в системе блокчейна, на котором базируется программное обеспечение. "В случае неоднократного взлома систему придется признать неработоспособной и отменить эксперимент. Однако закон существует и действует", – говорится в документе.

Венедиктов на заседании Совета ОП сказал, что первое тестирование системы электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов. Итоги голосования подведут 11 июля. С 11 по 22 июля хакерам предложат взломать систему.

Выборы пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

Создан штаб по контролю за электронным голосованием. Известны округа, которые будут участвовать в эксперименте. Это округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Утверждены также списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.