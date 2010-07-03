Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин обсудил с начальником главного управления МВД России по столице Олегом Барановым вопросы обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму.

"Поддерживаю просьбу Алексея Алексеевича (Венедиктова). Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей", – написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москва" Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом главред "Эха Москвы" написал в своем Telegram-канале.

"В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу", – сообщается в письме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тысяч подписей в свою поддержку.

