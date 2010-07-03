Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москва" Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом главред "Эха Москвы" написал в своем Telegram-канале.
"В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу", – написал Венедиктов.
Выборы в столичный парламент пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
Утверждены списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В списки вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.
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