Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москва" Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом главред "Эха Москвы" написал в своем Telegram-канале.

"В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу", – написал Венедиктов.

Выборы в столичный парламент пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

Утверждены списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В списки вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.