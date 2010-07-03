Общественная палата Москвы и Мосгоризбирком подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Общественная палата Москвы и Московская городская избирательная комиссия подписали соглашение. Оно связано с вопросами контроля и наблюдения за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

Свои подписи поставили председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и председатель ОП Константин Ремчуков. "Цель этого соглашения – дальнейшая реализация закона о контроле, и на уровне Общественной палаты еще одна функция – это народный контроль. Конкретные формы мы согласовали. Это беспрецедентное соглашение", – цитирует Ремчукова Агентство "Москва".

Соглашение позволит членам ОП Москвы участвовать в мероприятиях и заседаниях Мосгоризбиркома по теме электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Члены ОП Москвы также смогут быть на заседаниях по вопросам регистрации кандидатов, обмениваться информацией по решению окружных избирательных комиссий.

Горбунов напомнил, что долгие годы Мосгоризбирком тесно сотрудничает с ОП Москвы в области подготовки и проведения выборов. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о новых задачах.

"Это совместная работа с привлечением специалистов Общественной палаты и участие их в рабочих группах Московской городской избирательной комиссии на этапах проверки сбора подписей и регистрации кандидатов. И самое главное – это эксперимент, который впервые в России проводится по электронному голосованию", – подчеркнул Горбунов.

Выборы пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Создан штаб по контролю за электронным голосованием.

Известны округа, которые будут участвовать в эксперименте. Это округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Вопросы безопасности системы обсудят председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Утверждены также списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.