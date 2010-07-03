Иностранные послы смогут осмотреть участки с электронным голосованием – Венедиктов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Иностранные послы хотят осмотреть избирательные участки, где пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю рассказал зампредседателя палаты Алексей Венедиктов.

"У меня сейчас запросы от трех посольств уже", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва". "Это послы совсем немаленьких стран", – добавил он.

По словам Венедиктова, послы интересуются, можно ли будет приехать на электронные участки. Посетить можно будет как наблюдательный штаб, так и экспериментальные избирательные участки, подчеркнул замглавы ОП.

Венедиктор отметил, что в округах, где пройдет эксперимент с электронным голосованием, создадут три участковых комиссии. Направить туда своих представителей смогут все политические партии, независимо от того, выдвигаются их кандидаты в этих районах или нет, пояснил он.

Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, где проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. В частности, к эксперименту присоединятся округа №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), №10 – Бибирево, Лианозово, Северный, №30 – Чертаново Центральное и Южное. Округа выбрали путем голосования пользователи портала "Активный гражданин".

Накануне сообщалось, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и Алексей Венедиктов обсудят вопросы безопасности системы электронного голосования на выборах в столичный парламент. На заседании Совета Общественной палаты Венедиктов заявил, что первое тестирование системы электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов. А с 11 по 22 июля хакерам предложат проверить систему на наличие в ней слабых мест.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

Утверждены списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.