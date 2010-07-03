МГИК отказал двум партиям в заверении списка кандидатов в депутаты Мосгордумы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказала в заверении списков кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Списки выдвигали "Партия ветеранов России" и "Родная партия". Решение МГИК было принято на заседании комиссии, передает Агентство "Москва".

"Нарушен порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. <...> Московская городская избирательная комиссия решила отказать в заверении списка кандидатов", – заявила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Председатель МГИК Валентин Горбунов отметил, что партии могут повторно подать документы до 5 июля включительно, и комиссия готова их снова рассмотреть.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября.

Были заверены списки кандидатов в депутаты Московской городской думы от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Партия возрождения России", КПРФ, "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/", "Справедливая Россия", "Народный альянс", "Возрождение аграрной России", "Партия Роста", ЛДПР, "Национальный курс", "Партия родителей будущего", "Родина", "Российская экологическая партия "Зеленые".

