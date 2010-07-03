Система электронного голосования в Москве протестируют трижды

14:56
14:56
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Систему электронного голосования, которое впервые применят на выборах депутатов в Мосгордуму, протестируют еще три раза до конца лета. Участвовать в этом будут IT-специалисты и сами кандидаты, рассказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
По его словам, в четверг, 11 июля, на платформе официального портала мэра Москвы проводится тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября. В нем принимают участие около 1,8 тысячи студентов. С 5 по 10 июля они записывались через личный кабинет на портале для получения доступа к голосованию.
По словам Костырко, всего предусмотрено три теста этой системы.
"Первый проходит сегодня. Второй начинается на следующей системе с 15 по 22 июля, потому что с 24 июля начнется заявительная кампания на выборы в Мосгордуму. Во второй декаде августа также будет проведено третье тестирование в открытом формате "для профессионалов от избирательного процесса": кандидатов, наблюдателей и других", – сказал Костырко.
"Весь функционал, который будет на выборах в сентябре, он работает и сегодня: минимизаторы, блокчейн-сеть, статистика и все остальное. Это тестовое, самое первое "появление на людях" программного обеспечения, есть ошибки и сбои, мы их все мониторим, смотрим за реакцией студентов. Пока все более или менее в пределах разумного происходит, – сказал Артем Костырко.
Тестирование электронного голосования было начато в 8:00 мск и завершится в 20:00 мск.
Первое испытание системы проходит на базе Московской городской думы. В рамках тестирования студенты выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы из 15 кандидатов.
Тестирование студентами системы электронного голосования позволило выявить недоработки, которые оперативно устраняются. Об этом сообщил руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием на выборах депутатов столичного парламента, член Общественной палаты Москвы Илья Массух.
Выборы депутатов Мосгордумы состоятся 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. В качестве кандидатов зарегистрировались 130 человек.
Создан Штаб по контролю за электронным голосованием.
Эксперимент запланирован на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Осмотреть эти участки смогут иностранные послы.
Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: