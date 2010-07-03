Система электронного голосования в Москве протестируют трижды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Систему электронного голосования, которое впервые применят на выборах депутатов в Мосгордуму, протестируют еще три раза до конца лета. Участвовать в этом будут IT-специалисты и сами кандидаты, рассказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

По его словам, в четверг, 11 июля, на платформе официального портала мэра Москвы проводится тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября. В нем принимают участие около 1,8 тысячи студентов. С 5 по 10 июля они записывались через личный кабинет на портале для получения доступа к голосованию.

По словам Костырко, всего предусмотрено три теста этой системы.

"Первый проходит сегодня. Второй начинается на следующей системе с 15 по 22 июля, потому что с 24 июля начнется заявительная кампания на выборы в Мосгордуму. Во второй декаде августа также будет проведено третье тестирование в открытом формате "для профессионалов от избирательного процесса": кандидатов, наблюдателей и других", – сказал Костырко.

"Весь функционал, который будет на выборах в сентябре, он работает и сегодня: минимизаторы, блокчейн-сеть, статистика и все остальное. Это тестовое, самое первое "появление на людях" программного обеспечения, есть ошибки и сбои, мы их все мониторим, смотрим за реакцией студентов. Пока все более или менее в пределах разумного происходит, – сказал Артем Костырко.

Тестирование электронного голосования было начато в 8:00 мск и завершится в 20:00 мск.

Первое испытание системы проходит на базе Московской городской думы. В рамках тестирования студенты выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы из 15 кандидатов.

Тестирование студентами системы электронного голосования позволило выявить недоработки, которые оперативно устраняются. Об этом сообщил руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием на выборах депутатов столичного парламента, член Общественной палаты Москвы Илья Массух.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. В качестве кандидатов зарегистрировались 130 человек.

Создан Штаб по контролю за электронным голосованием.

Эксперимент запланирован на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Осмотреть эти участки смогут иностранные послы.

Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме.