Завершился прием документов от кандидатов в депутаты МГД

Окружные избирательные комиссии в 18.00 6 июля завершили прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы.
"Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершилась в 18:00 субботы. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился в пятницу, потому подписи, собранные 6 июля, будут признаны недействительными", – цитирует "Интерфакс" представителя Избиркома.
"424 кандидата выдвинули свои кандидатуры по одномандатным и многомандатным избирательным округам, из них 185 – самовыдвиженцы", – сообщается на сайте избиркома.
Как уточняется на портале, восемь самовыдвиженцев утратили свой статус кандидата: Александр Власов (25-й округ), Ольга Кравчук (14-й округ), Анатолий Митрофанов (39-й округ), Павел Москалюк (21-й округ), Елена Пирожникова (38-й округ), Владимир Родионов (8-й округ), Анна Федермессер (43-й округ), Денис Шендерович (41-й округ). Также самовыдвиженец Сергей Троицкий "сменил" 12-й округ на 43-й, Юлия Серебрянская утратила статус в 18-м округе и выдвинула свою кандидатуру в 45-м округе.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершено
Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, где проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. В частности, к эксперименту присоединятся округа №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), №10 – Бибирево, Лианозово, Северный, №30 – Чертаново Центральное и Южное. Округа выбрали путем голосования пользователи портала "Активный гражданин".
Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
Утверждены списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.
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