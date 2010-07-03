Глава Мосгоризбиркома отметил непредвзятое отношение УИК к кандидатам

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Участковые избирательные комиссии Москвы относятся максимально объективно ко всем без исключения кандидатам-самовыдвиженцам. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.
По его словам, процесс проверки подписей сделали максимально открытым. "Через систему ГАС-выборы проверяют достоверность адресов, относящихся к округу", – пояснил глава МГИК, отметив, что "границы округа иногда включают в себя, к примеру, не всю улицу, а часть домов на ней, также люди меняют фамилии, переезжают, умирают". Данные в системе ГАС-выборы обновляются каждый месяц, уточнил Горбунов.
Если есть сомнения в достоверности подписи, рассказал председатель комиссии, ОИК посылает запрос в ФМС. Оттуда приходит официальная справка, действительны ли указанные в подписном листе данные или нет. "А когда будет результат, ОИК обязательно известит кандидата", – добавил Горбунов.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о существовании якобы политического заказа по допуску кандидатов к выборам, глава Мосгоризбиркома объяснил эти слухи неуверенностью самих кандидатов. "Это как в футболе: если наши выигрывают, то все молодцы, а если команда проигрывает, то виноваты все вокруг: плохой тренер, предвзятый судья, условия", – заявил он. "Можно обсуждать конкретные решения, когда будут выданы документы об отказе", – подчеркнул Горбунов. Он не исключил, что некоторые кандидаты боятся отказа в регистрации, так как у них "есть какие-то внутренние проблемы".
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в столице 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. По состоянию на 10 июля, кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 130 человек.
В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.
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