Новым кандидатам в депутаты МГД не хватает позитивного контента – политилог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кандидатам в депутаты Мосгордумы не хватает позитивного контента. Такое мнение высказал преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Игорь Чистов на пресс-конференции по итогам выдвижения кандидатов на выборах в МГД.

Политолог уточнил, что результаты исследования касаются прежде всего кандидатов, которые участвуют в выборах впервые и которых "избиратели в своих округах еще не знают". "Не хватает позитивных информационных поводов, не хватает позитивного контента, который может конкурировать с негативным информационным контентом", – цитирует Чистова Агентство "Москва".

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в столице 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

Был создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представителям предстоит наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг. До конца лета систему электронного голосования протестируют еще дважды. Второе тестирование запланировано с 15 июля. А в августе к тесту приступят сами кандидаты в депутаты.

По состоянию на 10 июля, кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 130 человек.