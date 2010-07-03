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Москва 24

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15:30

Политолог назвал наиболее конкурентные избирательные округа на выборах в МГД

политика

15:30

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Руководитель департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев назвал наиболее активные и конкурентные избирательные округа Москвы на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы отобрали на первый взгляд те округа, которые являются наиболее конкурентными, активными в части выдвижения, в части той интриги политической, которая развивается на этих выборах", – заявил Белоконев.

Белоконев отметил 10 избирательных округов, которые, по мнению политологов, наиболее конкурентные. В их число вошли округа № 5, № 8, № 9, № 11, № 31, № 35, № 37, № 43, № 44, № 45.

Ранее сообщалось, что систему электронного голосования, которое впервые применят на выборах депутатов в Мосгордуму, протестируют еще два раза до конца лета. Второе тестирование запланировано с 15 июля.

Первое испытание системы проходит на базе Московской городской думы и будет продолжаться до 20:00. В рамках тестирования студенты выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы из 15 кандидатов. Явка на 12:00 составила 17%. Всего заявления для участия подали порядка двух тысяч человек.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. В качестве кандидатов зарегистрировались 130 человек.

Создан Штаб по контролю за электронным голосованием.

Эксперимент запланирован на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Осмотреть эти участки смогут иностранные послы.

Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме.

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