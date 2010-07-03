На выборах в Мосгордуму минимум три представителя оппозиции будут зарегистрированы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Окружные избирательные комиссии выдали протоколы итогов рабочей группы трем оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. Количество ошибок в документах, по мнению членов избиркома, находится на допустимом уровне. Три кандидата от оппозиции могут быть зарегистрированы на грядущем заседании комиссии.

"Яблочники" Евгений Бунимович и Дарья Беседина и самовыдвиженец Роман Юнеман предоставили необходимое количество подписных листов, прошедших проверку избирательных комиссий.

При проверке подписей за выдвижение Бунимовича члены комиссии и подчерковеды выявили 6,68% недействительных или недостоверных записей в подписных листах. Допустимый процент брака – 10% от общего количества собранных подписей. По разным избирательным округам это количество составляет от 4500 до 5500 автографов избирателей.

У Дарьи Бесединой члены комиссии не приняли всего 6,28% подписей из 5841 собранных оппозиционеркой.

Роман Юнеман, молодой политик, заявивший о выдвижении по 30 избирательному округу, впервые участвует в политическом процессе и является независимым самовыдвиженцем, которого поддержал оппозиционный политик Алексей Навальный. Юнеман собрал 5274 подписи.

Самой распространенной причиной отказа в приеме подписей за выдвижение остается указание неверных данных избирателя и ошибки сборщиков.

Несмотря на формальную однопартийность Бунимович и Беседина принадлежат к разным внутрипартийным группам, состоящим в жесткой конкуренции. Дарья Беседина принадлежит к группе молодых яблочников, возглавляемых Максимом Кацем, Бунимович – из лагеря "старых партийцев".

Хотя по убеждениям Роман Юнеман характеризует себя как умеренный националист, он собирал подписи в "Центре сбора подписей", организованным Навальным для поддержки своих кандидатов. Два других оппозиционера поддержку от Навального не получили.

Кампании как минимум двух кандидатов из списка отличало публичное освещение каждого этапа – и агитации, и фандрайзинга, и сбора подписей. Все действия самих кандидатов и их сторонников можно было отслеживать в социальных сетях. Посты, призывы, видеотрансляции – все, что имело отношение к кампании, выкладывалось в качестве агитации.

Очевидно, что именно работа с избирателями на округах и в интернете и помогла собрать всем троим необходимое количество подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

Возможная регистрация троих независимых кандидатов опровергает основной тезис представителей несистемной оппозиции о "подписном барьере" как инструменте власти, при помощи которого оппозиционеры не допускаются к участию в выборах.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов заявлял о невозможности преодоления "подписного барьера" без нарушения закона (фальсификации подписей) и использовании административного ресурса. Оппозиционные лидеры и поддержавшие их общественные деятели требовали регистрации всех «независимых» кандидатов в нарушение закона, без сдачи подписей.

В отличие от соратников по общему оппозиционному лагерю, все три кандидата не выступали с жесткими протестными заявлениями, нападками на своих "провластных" оппонентов и требованиями к власти, а вели полноценную технологическую кампанию.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября. В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.