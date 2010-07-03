Авторы обвинений на ход избирательных кампаний хотят хайпануть – ЦИК

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Авторы обвинений в адрес ЦИК на ход избирательных кампаний хотят не добиться результатов, а хайпануть. Такое мнение высказал зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев на заседании комиссии.
"Я просто не очень понимаю, когда читаю какие-то объяснения и какие-то обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии", – признался замглавы ЦИК. "Я думаю: те кто пишет, они заинтересованы в результатах или вот, сейчас модное слово, хайпануть хотят?", – задался вопросом Булаев. При этом он подчеркнул, что такой "хайп" будет очень кратковременным. "Никто, мне кажется, особо не обращает внимания, кроме автора", – цитирует Булаева Агентство "Москва".
По его словам, если избиркомы начнут регистрировать всех кандидатов, подавших документы для участия в выборах, это будет противоречить закону. "Давайте закон поменяем. Это не проблема. Пока закон этого не предусматривает", – ответил замглавы ЦИК на предложение регистрировать всех. "Мне кажется, что если мы на это отзовемся, то у нас точно будет незаконная регистрация и отмена", – добавил он.
13 июля МГИК отказала в регистрации нескольким кандидатам из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Илье Яшине, Андрее Соколове, Сергее Митрохине.
15 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов провел личный прием граждан по выборам в Мосгордуму. Он напомнил, что все, кто не согласен с результатами проверки подписных листов, могут обжаловать их на заседаниях окружных избиркомов. В Центризбиркоме также отметили, что информация о незаконно отбракованных подписях в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не подтвердилась.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. Для участия в выборах зарегистрировались 233 кандидата, из них 171 – представители партий.
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