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13:55

В ЦИК раскритиковали употребление понятия "независимые кандидаты"

политика

13:55

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Фото: ТАСС/Александр Тарасенков/Интерпресс

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев раскритиковал употребление в СМИ понятия "независимые кандидаты" и причислил его к жаргону, передает Агентство "Москва".

По его словам, в законе нет такого понятия. Булаев удивился применению таких "жаргонных" слов.

"Есть самовыдвиженец, есть кандидат от партии. Что такое независимый кандидат, я не очень понимаю. И от кого он независим? От избирателей?" – задался вопросом он.

Независимыми кандидатами стали называть кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев, которые подали документы для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

Выборы состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. Для участия в выборах депутатов Мосгордумы зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 – представители партий.

Ранее Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

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