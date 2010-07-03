Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы в МГД 233 кандидата

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали 233 кандидата. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"В итоге до окружных избирательных комиссий к 6 июля дошли 290 человек, которые сдали документы на регистрацию. Остальные снялись с выборов. Из 290 человек на сегодняшний день по итогам этапа зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 – представители партий", – цитирует Горбунова Агентство "Москва".

Он также сообщил, что в регистрации на выборах отказали 57 кандидатам.

"В регистрации отказано 18 представителям партий, самовыдвиженцев зарегистрированы 62, 39 – отказано", – отметил Горбунов.

В качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва были выдвинуты 426 человек.

Накануне сообщалось, что избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. Всего поступило 292 заявки от депутатов.

Ранее Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

