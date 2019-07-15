МГИК: кандидатами на выборах в МГД зарегистрированы 187 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Валентина Горбунова.

"На сегодняшний день зарегистрированы 187 кандидатов, девяти – отказано", – заявил Горбунов.

Он добавил, что всего на выборы в Мосгордуму было получено 292 заявки от депутатов. По словам Горбунова, отказы в регистрации были получены кандидатами из округов № 8, 13, 28, 30, 41, 42. Больше всего отказов в округе № 8 – не зарегистрировали четырех человек.

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации. Это было сделано из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.

