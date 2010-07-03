Общегородской тест системы электронного голосования перед выборами проведут 23 июля

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Все жители столицы, зарегистрированные на портале mos.ru, смогут 23 июля протестировать систему электронного голосования перед выборами в Мосгордуму.

"Предыдущий тест дал сбой, мы не можем удовлетвориться такими результатами и предлагаем большой городской тест, открытый для всех в Москве. Мы предлагаем провести опрос: что нужно делать с бездомными собаками и кошками. По нашим оценкам, это затронет две трети москвичей… Посмотрим, как при больших потоках эта история будет работать и как будут исправлены предыдущие ошибки", – цитирует Агентство "Москва" руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

Регистрацию на тест можно пройти с сегодняшнего дня и до 22 июля включительно.

На предыдущем тестировании, которое прошло с участием студентов, были проблемы со связью и несвоевременной доставкой SMS, рассказал замруководителя департамента информационных технологий города Артем Костырко.

Системы также протестируют ИТ-специалисты. На портале mos.ru будут представлены ключевые разделы кода и открыт доступ к системе, чтобы они могли проверить ее на внутреннюю уязвимость и устойчивость к взломам.

Жители избирательных округов, где будет проводиться электронное голосование, получат возможность отдать голос за своего кандидата дистанционно. Таким образом, принять участие в выборах смогут даже те, кто находится в отъезде или не может отлучиться с работы.

Регистрация избирателей начинается за 45 дней и заканчивается за три дня до даты проведения выборов. В этот период жителям выбранных округов нужно подать заявление на включение в реестр электронных избирателей или отозвать его, если изменились обстоятельства. Эксперимент пройдет в трех избирательных округах: № 1 (все районы Зеленограда), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводится 15 минут — за это время избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов. Информация о бюллетене не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, в которой также проходит подсчет голосов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

