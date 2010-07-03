В Центризбиркоме не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Информация о незаконно отбракованных подписях в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не подтвердилась. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"Я знаю по некоторым фамилиям, которые уже в начале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными", – пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев после встречи представителей Центризбиркома и кандидатов в депутаты Мосгордумы.
"Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями, и ни о каком отклонении подписей этих людей известных речи не шло и не могло быть", – цитирует замглавы ЦИК Агентство "Москва".
Булаев назвал данные о якобы незаконно отбракованных подписях попыткой фальсификации. "Пока ни одной фамилии подтвержденной и исключенной незаконно из списка я не услышал", – подчеркнул представитель ЦИК.
При этом Сергей Митрохин от партии "Яблоко" отметил, что на встрече сообщил представителям ЦИК об отсутствии у независимых кандидатов возможности ознакомиться с подписями других кандидатов и с процедурой внесения данных в систему ГАС "Выборы".
13 июля МГИК отказала в регистрации нескольким кандидатам из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Илье Яшине, Андрее Соколове, Сергее Митрохине.
В понедельник, 15 июля, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов провел личный прием граждан по выборам в Мосгордуму. В комиссии предложили проверять подписи самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий в течение не десяти, а 15 дней.
По словам Горбунова, это дополнительное время позволит проверяющим работать в спокойной обстановке. Он также напомнил, что все, кто не согласен с результатами проверки подписных листов, могут обжаловать их на заседаниях окружных избиркомов. По состоянию на 16 июля, кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы зарегистрированы 216 человек.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
Для контроля за электронным голосованием в столице создали специальный штаб. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин".
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