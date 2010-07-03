МГИК: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. 25 окружных избирательных комиссий закончили работу, еще 20 комиссий в течение дня рассмотрят документы 47 кандидатов.

"Выдвинуто: 426 человек. Представили документы на регистрацию: 290. Зарегистрировано: 216", – сообщает Агентство"Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской городской избирательной комиссии. Сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 136 человек.

Накануне в Мосгоризбиркоме предложили проверять подписи самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий не 10, а 15 дней. Дополнительное время позволит проверяющим работать в спокойной обстановке, заявил глава комиссии Валентин Горбунов. Он добавил, что все несогласные с итогами проверки подписных листов могут обжаловать результаты на заседаниях окружных избиркомов, которые пройдут 16 июля.

Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Илье Яшине, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

