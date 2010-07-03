МГИК получил 200 петиций с требованиями допустить до выборов в Мосгордуму всех кандидатов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За неделю МГИК получила порядка 200 петиций с требованиями зарегистрировать всех кандидатов для участия в выборах депутатов Мосгордумы.

"Текст один, разные электронные адреса, разные фамилии. А текст один и тот же: требуют, требуют, требуют зарегистрировать всех кандидатов", – цитирует Агентство "Москва" председателя комиссии Валентина Горбунова.

По его словам, большое количество петиций подписаны жителями Подмосковья.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего поступило 292 заявки от депутатов.

В 14-ом избирательном округе зарегистрировали всех оппозиционных кандидатов. При этом окружные избирательные комиссии трактовали все неустранимые сомнения при проверке подписей в пользу кандидатов.

Ранее МГИК отказал нескольким кандидатам в регистрации. Это было сделано из-за недействительных подписей. В частности, комиссия отказала Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

30 мая был принят закон об электронном голосовании в Москве. Предусматривается проведение дистанционного голосования в одном или нескольких одномандатных избирательных округах.

