Все оппозиционные кандидаты в 14 округе прошли регистрацию

Все оппозиционные кандидаты в 14-ом избирательном округе зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.
"По 14-му округу – этот этап прошли Цукасов (КПРФ), Круглов (Яблоко) и Клочков (от Гудкова)", – сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
В округе зарегистрированы восемь кандидатов, пишет Агентство "Москва". В их числе: Николай Александров от "Коммунистов России", Максим Круглов от "Яблока", Евгений Степкин от ЛДПР, Георгий Федоров от "Справедливой России", самовыдвиженцы Дмитрий Клочков, Сергей Цукасов, Наталья Починок и Александр Школьников.
В среднем у каждого кандидата обнаружили по 260 недействительных подписей, это около 5 процентов брака.
Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. Всего на выборы было получено 292 заявки от депутатов.
Ранее председатель МГИК Валентин Горбунов призвал всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов прийти на заседания окружных избирательных комиссий (ОИК) и отстоять свою правоту в рамках закона.
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