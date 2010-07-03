МГИК призвал несогласных с результатами проверки кандидатов доказать свою правоту 16 июля

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов призвал всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы прийти на заседания окружных избирательных комиссий (ОИК) и отстоять свою правоту в рамках закона. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

Заседание состоится 16 июля. Он подчеркнул, что комиссии настроены доброжелательно.

"Своевременно все протоколы проверки всем кандидатам были выданы, основная масса получила вчера, несколько человек придут сегодня с утра за результатами проверки. Надо спокойно, если человек чувствует свою правоту, приходить 16 числа на заседание комиссии, отстаивать свою позицию в рамках закона, доказывать", – сказал Горбунов.

Он также отметил, что уже завершилась проверка документов, которые кандидаты сдавали для регистрации.

Ранее МГИК отказал нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации. Это было сделано из-за недействительных подписей. В частности, комиссия отказала Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

30 мая был принят закон об электронном голосовании в Москве. Предусматривается проведение дистанционного голосования в одном или нескольких одномандатных избирательных округах.

