19:14
19:14
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Подписи умерших людей обнаружены у кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрия Клочкова и Александра Соловьева в подписных листах. Об этом написал член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, проверки продолжаются. "На этот раз я покажу вам официальные документы. Сегодня объектами нашего разоблачения станут кандидат в Мосгордуму от Дмитрия Гудкова, его соратник Д.Клочков, а также сотрудник Ходорковского, "зиц-председатель" Открытой России А.Соловьев", – написал Ремесло.
Бaллотировaвшийся в депутaты Мосгордумы по 43 округу актер Андрей Соколов расстроился решением избирaтельной комиссии откaзaть ему в регистрaции. В то же время он признал, что закон един для всех.
"Конечно, мы еще будем с моим штaбом нa эту тему рaзговaривaть, но если нет, то нет, к сожaлению", – передает ИА "НСН" заявление Соколова.
Актер отметил, что был уверен в своей регистрации, поэтому решение комиссии оказалось неожиданным. Оценивaя подписную кaмпaнию, Соколов сказал, что было "много мaнипуляций от конкурентов и пены, a не сути".
МГИК отказал нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации. Это было сделано из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.
Всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов призвали прийти на заседания окружных избирательных комиссий и отстоять свою правоту в рамках закона. В Мосгоризбиркоме добавили, что рабочая группа комиссий трактует сомнения в пользу кандидата.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября. В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы.
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