Проверка подписей кандидатов на выборы в МГД предельно прозрачна – МГИК

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Мосгоризбирком сделал все для того, чтобы проверка подписей кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва была максимально прозрачной. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

"Мы сделали процесс проверки подписей максимально открытым, например, у кандидата Ильи Яшина доверенным лицом выступает известный выборный эксперт Андрей Бузин, он всегда все комментирует, что связано с выборами, но сейчас пока идет предварительная работа", – сказал Горбунов, передает "Независимая газета".

В системе ГАС "Выборы" ежемесячно обновляются данные, а сотрудники окружных избирательных комиссий (ОИК) должны проверить всю информацию. Горбунов отметил, что через систему ГАС "Выборы" проверяют достоверность адресов, относящихся к округу. Также, если в достоверности подписи есть какие-то сомнения, то ОИК посылает запрос в ФМС.

Когда появится результат, ОИК известит кандидата. Глава МГИК также добавил, что оппозиционерам стоит внимательнее следить за своими действиями.

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва отказано в регистрации.

Горбунов призвал несогласных с результатами проверки подписей кандидатов прийти на заседания окружных избирательных комиссий и отстоять свою правоту в рамках закона.

Итоги выдвижения и регистрации кандидатов подведут 17 июля.

