Итоги выдвижения кандидатов сообщат 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоги выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва станут известны 17 июля. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

"В последние два дня по всем будут приняты решения. В среду с утра мы будем знать уже итоги и выдвижения, и регистрации кандидатов", – передает его слова Агентство "Москва".

Горбунов обратился к кандидатам и призвал их сотрудничать с окружными комиссиями, приходить на заседания и в рамках закона решать все вопросы.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

Ранее сообщалось, что МГИК призвал всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов прийти на заседания окружных избирательных комиссий и отстоять свою правоту в рамках закона. В Мосгоризбиркоме отметили, что рабочая группа комиссий трактует все неустранимые сомнения в пользу кандидата.

МГИК отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Любови Соболь из-за превышения допустимого числа недействительных подписей.

