Мосгоризбирком выявил значительное количество поддельных подписей у Соболь

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Любови Соболь из-за превышения допустимого числа недействительных подписей. Об этом сообщили в пресс-службе МГИК.
"При рассмотрении подписей, сданных в ОИК кандидатом Любовью Соболь, из 4 тысячи 940 подписей – 725 были признаны недействительными и/или недостоверными по различным основаниям. Таким образом, "брак" в подписях избирателей составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Кроме того, в материалах пресс-службы МГИК говорится, что при проверке рабочей группой подписных листов кандидата выявлено более 250 подписей, которые в силу требований избирательного законодательства РФ могут быть признаны недействительными "в связи с допущенными нарушениями различного характера".
В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что рабочая группа ОИК "всегда трактует все неустранимые сомнения в пользу кандидата". В итоговый протокол были включены только те нарушения, которые невозможно игнорировать или устранить после уведомления кандидата.
Ранее председатель МГИК Валентин Горбунов призвал всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов прийти на заседания окружных избирательных комиссий (ОИК) и отстоять свою правоту в рамках закона.
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