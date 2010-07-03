МГИК отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по состоянию на 14 июля отказано в регистрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ Мосгоризбиркома.

Из него следует, что четверо из кандидатов, которым было отказано, выдвигались по 8 избирательному округу: среди них кандидат от партии "Коммунисты России" Михаил Орлов, Владимир Путь от "Возрождения аграрной России", а также самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Кроме того, в регистрации было отказано кандидату в 13 округе Михаилу Корнееву от "Национального курса", самовыдвиженцу Ирине Собяниной, выдвигавшейся по 28 округу, Вере Дегтяревой, которая шла по 30-му избирательному округу.

Также в выдвижении было отказано кандидатам-самовыдвиженцам Алексею Алексееву от 41 округа и Александру Руденко, который выдвигался по 42 избирательному округу.

Ранее Мосгоризбирком сообщил, что отказал в регистрации кандидату Любови Соболь по 43-му округу из-за "брака" в собранных подписях. Недействительными и/или недостоверными по различным основаниям были признаны 725 подписей из 4 тысячи 940 подписей. Это на на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Ппредседатель МГИК Валентин Горбунов призвал всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов прийти на заседания окружных избирательных комиссий (ОИК) и отстоять свою правоту в рамках закона.

Итоги выдвижения и регистрации кандидатов станут известны 17 июля.