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Окружные избирательные комиссии трактовали все неустранимые сомнения при проверке подписей в пользу кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщили во МГИК.

"В итоговый протокол вошли лишь те нарушения, которые не могут быть проигнорированы и устранены", – цитирует Агентство "Москва" главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По его словам, идентичные нарушения встречались в подписных листах кандидатов, которые получили отказ в регистрации. Речь идет о подписях от умерших граждан, от лиц, которые прописаны в другом регионе.

"Когда речь шла о написании ошибок в названии улиц, домов, строений - все эти ошибки давали возможность комиссии и кандидатам внести исправления, и они в итоговые протоколы не вошли, считаются эти подписи действительными", – отметил Горбунов.

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего на выборы было получено 292 заявки от депутатов.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.