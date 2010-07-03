Окружные избирательные комиссии трактовали все неустранимые сомнения при проверке подписей в пользу кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщили во МГИК.
"В итоговый протокол вошли лишь те нарушения, которые не могут быть проигнорированы и устранены", – цитирует Агентство "Москва" главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
По его словам, идентичные нарушения встречались в подписных листах кандидатов, которые получили отказ в регистрации. Речь идет о подписях от умерших граждан, от лиц, которые прописаны в другом регионе.
"Когда речь шла о написании ошибок в названии улиц, домов, строений - все эти ошибки давали возможность комиссии и кандидатам внести исправления, и они в итоговые протоколы не вошли, считаются эти подписи действительными", – отметил Горбунов.
Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего на выборы было получено 292 заявки от депутатов.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.
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